Het Europees Parlement heeft ondanks zware druk vanuit de sector plannen voor de duurzame transformatie van de voedselsystemen goedgekeurd. De steun is belangrijk voor de Europese Green Deal.

Met de 'Van Boer tot Bord' (Farm to Fork) -strategie wil de Europese Commissie de voedselproductie in Europa ingrijpend veranderen om de negatieve effecten van ons voedselsysteem op de volksgezondheid en het milieu te beperken.

De strategie moet de sector ook weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Lobby-bombardement

Maar de voorbije weken schroefden landbouworganisaties en conservatieve politieke groepen hun verzet flink op, met een bombardement van studies om te bewijzen dat de strategie het omgekeerde effect zou hebben.

Tevergeefs, bleek in het Europees Parlement. Ondanks de lobby stemden de leden in grote meerderheid voor de strategie, met 452 stemmen voor, 170 tegen en 76 onthoudingen. Het parlement roept zelfs op tot een snellere uitvoering.

Iedereen, van boer tot consument, heeft een rol in de verduurzaming van de keten en moet daarin ook gesteund worden, zegt het parlement.

Het pleit onder meer voor duidelijke regels voor groene claims op voedingsproducten, een verplicht Europees nutrilabel en strengere normen voor pesticiden. Btw-tarieven moeten afgestemd kunnen worden op de impact van producten op gezondheid en milieu, en de overconsumptie van vlees en ongezonde voeding moet aan banden gelegd.

Bangmakerij

Milieu-organisaties zijn opgelucht dat de parlementsleden niet zijn bezweken onder de druk van de tegenstanders van de plannen.

'Met niet-aflatende inspanningen om deze plenaire stemming te beïnvloeden, gebruikte de agro-industrie de beproefde tactiek van bangmakerij om actie uit te stellen door zich te concentreren op gedeeltelijk en bevooroordeelde bewijzen', zegt Jabier Ruiz van het Wereldnatuurfonds (WWF).

'Maar de wetenschap is solide en onbetwistbaar: de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, legt een onmogelijke druk op de planeet, en de kosten van nietsdoen kunnen gigantisch zijn.'

Varkensboeren krijgen eigen brancheorganisatie 'BO Varkens' In ons land slaat de veelgeplaagde Vlaamse varkenssector intussen de handen in elkaar om een brancheorganisatie op te richten. Dat maakt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bekend. De sector heeft zich dinsdag tijdens een overleg ook geëngageerd om tot een strategische toekomstvisie te komen. De varkenssector maakt momenteel een zware crisis door. Door een combinatie van de Afrikaanse varkenspest, de coronacrisis en de stijgende voedselprijzen krijgen de varkenshouders op dit moment erg lage prijzen, waardoor ze moeten werken met verlies. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakte al 16 miljoen euro vrij om de sector te ondersteunen. Daarnaast organiseerde ze dinsdag al voor de tweede keer een overleg met alle betrokken schakels. Daar hebben het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, de Federatie van het Belgische Vlees en de Belgian Feed association nu afgesproken om een brancheorganisatie op te richten, die BO Varkens zal heten. De intentieverklaring is daarvoor al ondertekend. De brancheorganisatie moet een strategisch platform worden voor de varkenssector en zal onder meer ook dienen om internationale contacten en samenwerkingen op te zetten. In een tweede fase kunnen ook vleesverwerkers of de retail toetreden tot BO Varkens, net als de Waalse landbouworganisatie FWA. Daarnaast wil de sector een strategische toekomstvisie uitstippelen om de sector te verduurzamen en de creatie van lokale meerwaarde te vergroten. Minister Crevits reageert tevreden. 'Een betere samenwerking in de hele keten, van varkenshouder tot verkoper, is nodig. Het is hoopgevend dat we vandaag de eerste stappen in die richting zetten', zegt ze. Tegelijkertijd blijft de CD&V-minister aandringen op een gecoördineerde Europese aanpak. 'We laten de sector, en in het bijzonder onze varkenshouders, niet los', klinkt het.

