In alle luwte bereidden de Europese kandidaat-commissarissen zich voor op de hoorzittingen in het Europees Parlement. Veel kandidaten, waaronder Didier Reynders, mogen zich aan een spervuur van kritische vragen verwachten. Of het een bloedbad wordt, valt nog af te wachten. Maar zachtjes zal het er niet aan toegaan.

Het Europees Parlement gaf donderdag goedkeuring voor de aanstelling van Christine Lagarde als opvolgster van huidig ECB-voorzitter Mario Draghi. Een belangrijk precedent. Lagarde werd onlangs vrijgesproken voor haar betrokkenheid in de omstreden zaak rond zakenman Bernard Tapie. Tapie - intussen over de hele lijn onschuldig verklaard - werd beschuldigd van fraude bij de verkoop van Adidas. De overheid had hem ruim 400 miljoen toegekend als compensatie voor de dumpingprijs die de Banque de Lyon in opdracht had betaald. Lagarde was op dat moment als minister van Financiën verantwoordelijk voor die smak geld. Zij liep in 2016 een blaam voor slordig bestuur op, maar de rechtbank gaf haar geen straf. Het Parlement streek vlotjes met de hand over het hart: 394 stemmen voor, 206 tegen, bij 49 onthoudingen. Ter vergelijking: De aanstelling van Ursula Von der Leyen als voorzitster van de Europese Commissie heel wat prangender. Zij hield in de kering amper 5 stemmen over.

