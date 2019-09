De gevangenenruil tussen Rusland en Kiev is voltooid. De twee vliegtuigen, een met Russen die in Oekraïne vastzaten en een met Oekraïners, zijn geland in Moskou en Kiev.

In Kiev wachtten tientallen naasten en president Volodymyr Zelensky de Oekraïners op. 'De onzen zijn thuis', tweette de president. Onder hen is de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov. Ook de 24 matrozen die vorig jaar waren opgepakt door Rusland, zijn opnieuw in hun thuisland, melden Oekraïense media. De Russische staatsmedia zonden beelden uit van het vliegtuig dat met de Russen aan boord landde in Moskou. In totaal waren 70 gevangenen betrokken in de ruil, 35 aan elke kant.

Volodymyr (of Vladimir) Tsemach is voordat hij door Oekraïne werd overgedragen aan Rusland, verhoord door Nederlandse onderzoekers over zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in een verklaring op het vliegveld, meldt de BBC. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok bevestigt dat, maar zegt ook dat het Nederlands kabinet het vertrek van Tsemach naar Rusland zeer betreurt.