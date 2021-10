Na een geschil met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft het Oekraïense parlement in Kiev parlementsvoorzitter Dmytro Razumkov ontslagen. De prominente politicus, die deze vrijdag 38 wordt, wordt beschouwd als een mogelijke concurrent voor Zelenski bij de presidentsverkiezingen van 2024.

284 Rada-leden stemden donderdag voor zijn ontslag. Daarvoor waren 226 stemmen nodig. Zelenski rechtvaardigde zijn stappen tegen Ramsukov met het feit dat die zich in het openbaar had uitgelaten over interne geschillen. Bovendien steunde hij de koers van de president tegen politiek invloedrijke oligarchen niet.

De parlementsvoorzitter had ook kritiek op de sancties tegen oppositiemedia en Oekraïense burgers. Zelenski liet drie Russischgezinde tv-zenders sluiten en verschillende nieuwssites blokkeren.

Zijn tegenstanders beschuldigen de president ervan dat hij het medialandschap wil zuiveren in aanloop naar zijn mogelijke herverkiezing in 2024 en dat hij mogelijke concurrenten wil uitschakelen.

284 Rada-leden stemden donderdag voor zijn ontslag. Daarvoor waren 226 stemmen nodig. Zelenski rechtvaardigde zijn stappen tegen Ramsukov met het feit dat die zich in het openbaar had uitgelaten over interne geschillen. Bovendien steunde hij de koers van de president tegen politiek invloedrijke oligarchen niet. De parlementsvoorzitter had ook kritiek op de sancties tegen oppositiemedia en Oekraïense burgers. Zelenski liet drie Russischgezinde tv-zenders sluiten en verschillende nieuwssites blokkeren. Zijn tegenstanders beschuldigen de president ervan dat hij het medialandschap wil zuiveren in aanloop naar zijn mogelijke herverkiezing in 2024 en dat hij mogelijke concurrenten wil uitschakelen.