Oekraïne heeft een klacht ingediend tegen het Russische gasbedrijf Gazprom bij de Europese Commisie. Dat meldt Kiev woensdag. Het land beschuldigt het Russische bedrijf ervan 'een artificieel tekort aan gas' te creëren in Europa, wat geleid heeft tot een historische stijging van de prijzen.

'De acties van Gazprom zijn concurrentieverstorend en hebben aanzienlijke negatieve gevolgen gehad voor de Europese consumenten', aldus de CEO van de Oekraïense publieke energiegroep Naftogaz, Joeri Vitrenko. Volgens Naftogaz heeft Gazprom 'de verkoop van zijn gas op de Europese markt sterk verminderd' en ook de levering van andere Russische groepen en de doorvoer van gas vanuit Centraal-Azië via Rusland naar Europa 'geblokkeerd'.

Dat is 'een directe schending van de Europese antimonopoliewetgeving'. Vitrenko meent dat de Russische praktijken de voornaamste reden zijn voor de recordprijzen in Europa. Dinsdag/gisteren brak de gasprijs nog nieuwe records. Volgens de Oekraïense groep probeert Gazprom een 'artificieel tekort aan gas te creëren' om zo druk te zetten op de Europese Unie om zo snel mogelijk de controversiële pijpleiding in gebruik te nemen.

Rusland heeft de bouw van de 1.200 kilometer lange pijpleiding eerder dit jaar afgerond, die Rusland met het noordoosten van Duitsland moet verbinden zonder via Oekraïne te passeren. De beslissing van Duitsland rond de certificering wordt pas midden 2022 verwacht. De nieuwe Duitse regering waarschuwde onlangs echter dat een Russische inval in Oekraïne een negatieve impact zou kunnen hebben op het project.

