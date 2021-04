De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een ontmoeting om te praten over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Volgens Zelenski staan miljoenen levens op het spel in het gebied waar pro-Russische separatisten vechten tegen het Oekraïense leger.

In een boodschap aan de bevolking zei de president dat Oekraïense en Russische onderhandelaars recentelijk plannen hadden besproken om naar het front af te reizen om de situatie te bekijken. 'Ik wil zelfs verder gaan en je uitnodigen om elkaar te ontmoeten in de Donbass-regio waar de oorlog woedt', richtte Zelenski zich tot Poetin. De Oekraïense president, die in 2019 werd gekozen met de belofte een einde te maken aan het conflict, beschuldigt Rusland ervan deel te nemen aan vredesonderhandeling terwijl het troepen naar het grensgebied stuurt. 'Een aanmerkelijk aantal Russische troepen is bijeengebracht aan onze grens', zei hij. 'Officieel noemt Rusland dit militaire oefeningen. Onofficieel noemt de hele wereld het chantage.'

