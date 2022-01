In zijn strafproces wegens hoogverraad hoeft de voormalige Oekraïense ex-president Petro Porosjenko voorlopig niet in de cel.

Een rechtbank in Kiev heeft woensdag beslist dat de 56-jarige onder meldingsplicht op vrije voeten mag blijven. Wel is zijn paspoort afgenomen. De beslissing geldt voor zeker twee maanden en kan worden verlengd.

De vroegere president is deze week teruggekeerd naar zijn land, waar hij beschuldigd wordt van hoogverraad. Hij ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek gemotiveerd proces. 'Het intrekken van mijn reispas verhindert mijn politieke activiteit', zei Porosjenko.

Bij een veroordeling dreigt 15 jaar cel. Porosjenko was president van 2014 to 2019. De autoriteiten verdenken hem ervan tijdens zijn presidentschap handelsrelaties te hebben gehad met de pro-Russische separatisten in het oosten van het land, wat neerkomt op hoogverraad.

Porosjenko zegt dat huidig president Volodymyr Zelensky met de vervolging enkel probeert om de 'aandacht af te leiden' van de werkelijke problemen van het land.

