De hittegolf die een groot deel van het Iberisch Schiereiland in zijn greep heeft, heeft donderdag de eerste drie bosbranden in Spanje veroorzaakt. Die situeren zich alle drie in het noordoosten van het land. De Spaanse en Portugese autoriteiten hebben het waarschuwingsniveau in beide landen ook opgekrikt.

Het Spaanse ministerie van Ecologische Transitie heeft in een tweet aangekondigd zes blusvliegtuigen te hebben gestuurd om de drie branden in Aragon, la Rioja en Catalonië het hoofd te bieden. De blusvliegtuigen moeten er de regionale hulpdiensten bijstaan.

De hevigste brand woedt in Catalonië, in een beschermd bosgebied van 41 hectare aan de kust in de provincie Tarragona.

Het risico op brandgevaar in grote delen van Spanje wordt voor donderdag en vrijdag door weerdienst AEMET als 'extreem' ingeschat. In Portugal heeft de weerdienst voor het noorden en het centrum van het land het risico op brandgevaar op het hoogste niveau gezet.

De branden zijn een gevolg van een hittegolf die tot maandag nog temperaturen van meer dan 40 °C zal veroorzaken. In de toeristische regio Catalonië is het daarom verboden om in het bos te kamperen of sportactiviteiten op het platteland uit te oefenen. Ook bepaalde landbouwactiviteiten zijn er op bepaalde tijdstippen verboden.

