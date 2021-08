De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meent dat de Russisch-Duitse gaspijpleiding Nord Stream 2 'een gevaarlijk geopolitiek wapen van het Kremlin' is. Hij heeft dat zondag op een persconferentie met Angela Merkel, gezegd, nadat hij de Duitse bondskanselier in Kiev ontvangen had.

'We onderzoeken dit project enkel in het licht van de veiligheid en beschouwen het als een gevaarlijk geopolitiek wapen van het Kremlin', zei Zelensky.

Merkel sprak zich uit voor een nieuwe topbijeenkomst over het conflict in het oosten van Oekraïne uit met deelname van de staatshoofden van Rusland, Frankrijk en Oekraïne. 'Naar mijn mening zal dat ons vooruithelpen', zei de bondskanselier zondag bij de ontmoeting met Oekraïense president.

Sinds meer dan zeven jaar vechten Oekraïense regeringstroepen in de gebieden Donetsk en Loehansk, langs de Russische grens, tegen separatisten die door Rusland gesteund worden. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn daarbij ruim 13.000 mensen gedood. En vredesplan zit in de koelkast. Zelensky eiste dat meer druk op Rusland zou worden uitgevoerd om de regio te bevrijden. Hij dankte Merkel voor de 'ondersteuning van onze soevereiniteit'.

Duitsland en Frankrijk bemiddelen sinds jaren in het conflict.

