De Noord-Ierse unionistische partij DUP gaat gerechtelijke stappen ondernemen tegen een protocol dat de Britse regering en de EU onderhandeld hebben in het kader van de brexit. Het Noord-Ierse protocol belemmert het handelsverkeer en bedreigt de eenheid met de rest van het Verenigd Koninkrijk, zo zegt DUP-leider Arlene Foster zondag in een mededeling.

Volgens Foster is de tekst niet verenigbaar met onder meer de Act of Union 1800, die voorziet in handelsverkeer zonder belemmeringen, en het Goedevrijdagakkoord uit 1998, dat deel uitmaakt van het vredesproces in Noord-Ierland. Het Verenigd Koninkrijk is officieel eind januari 2020 uit de EU gestapt. Sinds 1 januari maakt het land ook geen deel meer uit van de douane-unie en de Europese interne markt. Maar in een protocol werd afgesproken dat Noord-Ierland wel nog deel blijft uitmaken van de interne markt. Op die manier moet worden voorkomen dat er opnieuw een harde grens geïnstalleerd wordt op het Ierse eiland.

Maar de Noord-Ierse unionisten, die elke verwijdering van Groot-Brittannië van de hand wijzen, zijn niet te spreken over die deal. De afspraken hebben er namelijk voor gezorgd dat er in de Noord-Ierse haven controles worden ingevoerd op goederen die uit de rest van het Verenigd Koninkrijk komen. 'Noch het Noord-Ierse parlement, noch de Noord-Ierse regering, noch de bevolking van Noord-Ierland hebben ermee ingestemd dat het protocol wordt ingevoerd of dat de goederenstroom van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland door controles wordt belemmerd', schrijft Foster. 'De standpunten van de Unionisten zullen niet terzijde worden geschoven en onze bezorgdheden zullen niet worden genegeerd.'

De Europese Commissie had eind januari zelf nog voor opschudding gezorgd, door een noodprocedure in te roepen die het mogelijk zou maken om de export van coronavaccins te controleren aan de grens met Ierland. De Commissie krabbelde snel terug, maar de heisa lijkt de onvrede over het Noord-Ierse protocol wel verder te hebben aangewakkerd.

