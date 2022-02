De Noord-Ierse premier Paul Givan, van de unionistische partij DUP, heeft zijn ontslag als regeringsleider aangekondigd. Dat is donderdag gemeld door PA media.

Het ontslag was eerder al voorspeld. Given protesteert op die manier tegen het Noord-Ierse protocol, dat de Britse regering in het kader van de brexit had onderhandeld met de Europese Unie. Dat protocol schrijft voor dat in Noord-Ierland nog steeds de regels van de Europese eenheidsmarkt en douane-unie van kracht zijn. Op die manier werd een harde grens met Ierland vermeden, maar komt er de facto wel een douanegrens in het Verenigd Koninkrijk.

De Noord-Ierse unionisten wijzen elke verwijdering van Groot-Brittannië van de hand.

