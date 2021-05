Noord-Ierland viert vandaag zijn honderdste verjaardag. Door de coronapandemie, politieke onzekerheid en spanningen na de brexit, gebeurt dat in mineur.

Noord-Ierland viert zijn honderdste verjaardag in volslagen politieke onzekerheid nadat premier Arlene Foster woensdag haar ontslag heeft aangekondigd. Zij was slachtoffer geworden van een interne rebellie binnen haar ultraconservatieve unionistische partij UDP, gevoed door wrok omtrent de gevolgen van de brexit.

De voor de viering voorziene evenementen zijn bovendien geannuleerd vanwege de gezondheidscrisis in de Britse provincie die begin april het ergste geweld kende in jaren.

Brits premier Boris Johnson sprak in een tweet dan weer zijn vreugde uit omtrent een 'belangrijke verjaardag die het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk zoals we het nu kennen markeert'.

Republiek Ierland

Op 3 mei 1921 maakte de Republiek Ierland komaf met de Ierse heerschappij. Noord-Ierland werd opgericht en aangehecht bij Groot-Brittannië. Sindsdien kwam het geregeld tot een soms bloedige krachtmeting tussen beide landen.

De vooral protestantse unionisten en de overwegend katholieke republikeinen, die uit zijn op een hereniging met Ierland, hebben het al decennia met elkaar aan de stok over het statuut van het gebied. De republikeinen, die de Britse kroon niet erkennen, vieren de honderdste verjaardag vandaag dan ook niet.

Geweld

In 1998 maakten de vredesakkoorden een eind aan drie decennia van geweld dat aan 3.500 mensen het leven heeft gekost. Maar de door de brexit ingeleide wijzigingen wakkerden de spanningen weer aan en leidden begin vorige maand tot een tiental nachten met rellen waarbij er onder de politiemacht 88 gewonden zijn gevallen.

Volgens een opiniepeiling van afgelopen weekend vreest negentig procent van de unionisten dat het perspectief van een hereniging met Ierland allleen tot een heropflakkering van het geweld in Noord-Ierland kan leiden. (Belga)

