Dit weekend krijgen andere delen van Duitsland en ook Oostenrijk af te rekenen met noodweer en watersnood.

In het Oost-Duitse Saksen is er wateroverlast in Saksisch Zwitserland, een populaire heuvelachtige toeristische regio dicht bij Dresden, nabij de vallei van de Elbe. De autoriteiten van de regio kondigden zaterdagavond aan dat verschillende plaatsen niet meer bereikbaar zijn: vooral Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena en Gohrisch zijn zwaar getroffen.

De autoriteiten manen er de bevolking aan uit kelders, ondergrondse garages en de metro te blijven. Ook is er groot gevaar door straten en paden die blank staan. Op de rivier Polenz is alarmpeil 4 overschreden nabij Neustadt, meldt het overstromingscentrum van de deelstaat. Op de lager gelegen delen van de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach is er sprake van een 'extreme toename van het waterpeil'. De overheid verwacht er zware overstromingen.

Beieren

Ook Oberbayern in de deelstaat Beieren is zwaar getroffen. Stortregens hebben zaterdagavond de rivier de Ache buiten haar oevers doen treden en aardverschuivingen veroorzaakt. De regio riep de noodtoestand uit. Twee mensen overleden, van wie een aan een natuurlijke oorzaak. Districtsbestuurder Bernhard Kern zei echter dat ook bij dat overlijden niet kon worden uitgesloten dat er een link met het noodweer was.

Vooral Berchtesgarden, Bischofswisen, Schönau am Köningssee, Marktschellenberg en Ramsau in het uiterste zuidoosten van de deelstaat Beieren werden het hardst getroffen. De brandweer en de andere hulpdiensten moesten tot 500 keer uitrukken, ook om mensen te redden. Huizen dienden te worden ontruimd, omdat ze dreigden in te storten. Zowat 130 personen werden geëvacueerd, van wie 80 in Schönau am Köningssee. Het treinverkeer tussen Bad Reichenhall en Berchtesgaden is opgeschort en sommige wegen zijn gedeeltelijk afgesloten. De toestand blijft zorgwekkend, want het volgende regenfront is reeds op komst.

Oostenrijk

Ook Oostenrijk kampt met watersnood. In Hallein maakte ongekend zware regenval van een beek een woest kolkende stroom, die delen van de binnenstad overstroomde. Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat een zondvloed het stadje bij Salzburg overspoelt en onder meer auto's en hekwerken meesleurt.

Om jullie een idee te geven tegen wat voor vaart het water daar #Hallein binnenstroomt ... @WMO pic.twitter.com/H4YW1uQDvo — Martijn Peters (@MartijnP_DPG) July 18, 2021

'De situatie is zeer kritiek, deels dramatisch', zei een politiewoordvoerder zaterdagavond. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en aangeraden absoluut niet in de kelder te gaan zitten. De brandweer evacueerden mensen uit de huizen en zette daarbij boten en vrachtwagens in.

De toestand in Hallein blijft zondag verontrustend na de zware stortregens. De autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om de lager gelegen gebieden voor een nieuwe overstroming te behoeden, aldus een woordvoerder. Enkele tientallen bewoners werden uit voorzorg geëvacueerd. De woordvoerder vreest voor schade die in de miljoenen kan lopen.

Burgemeester Alexander Stangassinger sprak eerder van een catastrofe, aldus de krant Salzburger Nachrichten. In een school is een noodcentrum ingericht voor mensen die geen opvang hebben.

Elders in het noorden van Oostenrijk viel op sommige plaatsen in korte tijd 80 millimeter regen. Verschillende rivieren in Tirol hebben een hoog waterpel bereikt. Ook de hoofdstad Wenen kreeg af te rekenen met veel regen en onweer.

