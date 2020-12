Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters ligt er een noodplan klaar dat zogenaamde brexitfiles moet helpen vermijden.

Dat noodplan bevat verschillende scenario's met bijhorende maatregelen om de mogelijke hinder door de brexitfiles op te vangen. Dat heeft de Open Vld-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Bert Maertens (N-VA), Maaike De Vreese (N-VA), Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Martine Fournier (CD&V).

De angst en onzekerheid over de nakende brexit leidt tot extra files met vrachtwagens in de richting van de Franse havensteden Calais en Duinkerke. Die 'muur van vrachtwagens' of de zogenaamde brexitfiles laten zich ook tot in Vlaanderen voelen.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wordt de situatie al continu opgevolgd en wordt er ingegrepen als dat nodig is. Maar er ligt ook een concreet noodplan klaar. Dat is er volgens minister Peeters gekomen onder toezicht van het Crisiscentrum en is uitgewerkt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Vlaams Verkeerscentrum, de provincies en de politiediensten.

Volgens minister Peeters bevat dat noodplan een reeks scenario's met telkens bijhorende maatregelen. Bedoeling is dat de noodplannen in werking treden zodra er fileproblemen opduiken. Hoe groter de problemen, hoe ingrijpender de maatregelen. Op die manier zouden de problemen voor Zeebrugge en de logistieke sector kunnen beperkt worden.

Bij grote problemen is bijvoorbeeld voorzien om het grensoverschrijdend verkeer om te leiden naar alternatieve grensovergangen. De haven van Zeebrugge heeft volgens minister Peeters ook een eigen brexitzone voorzien waar vrachtwagens tijdelijk kunnen gestockeerd worden. Als er niet voldoende capaciteit zou zijn in die brexitzone, wordt er gekeken naar 'back-up parkings' in het binnenland.

Het Vlaams Verkeerscentrum, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Nationaal Crisiscentrum benadrukken dat er al lange tijd gewerkt wordt aan het noodplan. 'We bereiden ons voor op alle mogelijke scenario's, met als uiteindelijk doel om overlast te vermijden', aldus Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. 'Veel zal afhangen van de mate waarin binnen- en buitenlandse vrachtwagenbestuurders en transportfirma's zich voorbereid hebben. We hebben hen de voorbije maanden alleszins op verschillende manieren gesensibiliseerd.'

