Ondanks een lange onderhandelingsnacht en aanhoudende geruchten over een deal hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk donderdag nog steeds geen handelsakkoord aangekondigd.

Een doorbraak hangt al sinds woensdag in de lucht, maar de onderhandelaars bikkelen volgens verscheidene Europese en Britse bronnen nog steeds over visquota.

Verwacht werd dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson donderdagvoormiddag een beslissende telefoongesprek zouden houden om de deal te bezegelen, maar dat onderhoud laat op zich wachten. Er zijn ook nog geen persconferenties aangekondigd.

'Er wordt nog steeds gestreden over de cijfers (over vangstquota, nvdr). En dat is een slecht signaal", meldde een Europese bron. 'De onderhandelingen zijn nog niet ten einde', waarschuwde een tweede bron, die niettemin vermoedt dat "de ontknoping niet al te lang op zich zal laten wachten'.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney bleef donderdagochtend een positieve toon aanslaan. "Het staat vast dat het elan en de verwachtingen van die aard zijn dat we voor kerstavond een brexit-akkoord zullen bereiken", maakte hij zich sterk op de Ierse openbare oproep RTE.

De EU en het VK onderhandelen al sinds maart over de toekomst van hun handelsrelaties en andere samenwerkingsdomeinen. De tijd dringt, want eind dit jaar verlaten de Britten de douane-unie en de interne markt. Zonder deal gelden er dan meteen douanetarieven, importquota en andere regels die de wederzijdse handel beperken.

Ook mét akkoord zal de handel over het Kanaal na Nieuwjaar niet meer rimpelloos verlopen, maar de inzet van de deal is niettemin gigantisch. De EU en het VK verhandelen jaarlijks voor meer dan 500 miljard euro aan goederen en een harde scheiding zou na de coronacrisis voor een nieuwe economische dreun zorgen.

Vissen zijn het struikelblok

Op tafel ligt een liefst 2.000 pagina's tellend ontwerpakkoord dat handelsrelaties zonder tarieven en quota vrijwaart, maar het gebikkel over een gefaseerde afbouw van de vangstquota voor Europese vissers in Britse wateren staat een deal nog in de weg. Momenteel vangen Europese vissers jaarlijks voor zo'n 650 miljoen euro vis in die wateren. In economisch opzicht is het belang van de sector dus relatief klein, maar politiek heeft de visserij in de hele brexitsaga een grote symboolwaarde.

Ook als er donderdag witte rook verschijnt boven Downing Street en het Berlaymontgebouw, wordt het nog een huzarenstukje om de gevreesde harde brexit op 1 januari te vermijden. De lidstaten moeten de teksten immers nog analyseren en goedkeuren. Ze zouden ook moeten instemmen met een voorlopige inwerkingtreding vanaf januari, in afwachting van een ratificatie door het Europees Parlement begin volgend jaar.

Het Britse vertrek uit de interne markt op 1 januari vormt sowieso een belangrijk eindpunt van een historisch proces. Het is inmiddels 4,5 jaar geleden dat een nipte meerderheid van de Britse kiezers zich voor de brexit uitsprak. Eind januari, na een overeenkomst over de echtscheidingsvoorwaarden, verliet het VK als eerste lidstaat ooit de EU.

