Een informele bijeenkomst in Parijs van Europese ministers en leiders van internationale organisaties over een tijdelijk solidariteitsmechanisme voor op zee geredde migranten heeft geen doorbraak opgeleverd.

'Ik denk dat we ons doel nog niet hebben bereikt, maar we zijn erin geslaagd om meer vooruitgang te boeken dan ooit tevoren', zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas na afloop.

De vergadering kwam er op initiatief van de Franse ministers van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Zij brachten de ministers van een vijftiental Europese landen samen. Onder hen ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Ook Europees Commissaris voor Migratie Dimitri Avramopoulos was aanwezig op de vergadering, net als de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi.

Frankrijk heeft er vertrouwen in dat er tegen september een akkoord kan gevonden worden met een tiental Europese landen over zo'n solidariteitsmechanisme.

'Ons doel is om in september in Malta een akkoord te bereiken met een dozijn landen over een mechanisme om te zorgen voor effectiever en humaner beleid voor de ontscheping van migranten die op de Middellandse Zee worden gered', zo zei een bron aan AFP.