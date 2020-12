De Britse regering heeft vier schepen van de marine klaarstaan om hun wateren te beschermen tegen EU-vissers in het geval van een no-dealbrexit. Dat zegt het ministerie van Defensie.

De patrouilleboten van de marine zouden onder meer kunnen worden gebruikt om vissersboten van de EU af te weren, aldus de woordvoerder aan persagentschap DPA. Indien nodig ook de klok rond.

Visserij is een van de grootste struikelblokken bij de onderhandelingen over een handelsakkoord. Er loopt nog een overgangsperiode tot het einde van het jaar, waarin Britse en Europese vissers een zone delen. Londen wil de toegang tot de visrijke wateren in de toekomst zelf reguleren, terwijl de EU aandringt op een overeenkomst.

De Europese Commissie stelde onlangs voor om de huidige regels voorlopig te behouden als de besprekingen mislukken. De aankondiging van Londen om de marine in te zetten, lijkt een duidelijke afwijzing van dat voorstel.

Lees ook:

De patrouilleboten van de marine zouden onder meer kunnen worden gebruikt om vissersboten van de EU af te weren, aldus de woordvoerder aan persagentschap DPA. Indien nodig ook de klok rond. Visserij is een van de grootste struikelblokken bij de onderhandelingen over een handelsakkoord. Er loopt nog een overgangsperiode tot het einde van het jaar, waarin Britse en Europese vissers een zone delen. Londen wil de toegang tot de visrijke wateren in de toekomst zelf reguleren, terwijl de EU aandringt op een overeenkomst. De Europese Commissie stelde onlangs voor om de huidige regels voorlopig te behouden als de besprekingen mislukken. De aankondiging van Londen om de marine in te zetten, lijkt een duidelijke afwijzing van dat voorstel. Lees ook: