In Portugal heeft het Grondwettelijk Hof in het kader van de vervroegde parlementsverkiezingen van 30 januari ongeveer 157.000 stemmen ongeldig verklaard, waardoor Portugezen die in Europa verblijven en vandaar hun stem uitbrachten opnieuw naar het stemhokje moeten. De beslissing van het hof zorgt ervoor dat de nieuwe socialistische regering later dan voorzien kan aantreden, zo heeft premier Antonio Costa gemeld.

'Het Grondwettelijk Hof heeft een beslissing genomen die moet gerespecteerd worden', verklaarde Costa dinsdagavond. Hij excuseerde zich bij de kiezers 'die te goeder trouw' hun stem uitbrachten en riep hen op om dat opnieuw te doen. 'Ik was aan een tijdschema bezig waarbij de installatie van de nieuwe regering voorzien was voor 23 februari, maar dat is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld', klonk het. In het besluit van het Grondwettelijk Hof staat te lezen dat het rechtscollege unaniem heeft besloten om 'de stembusgang in het kiesdistrict Europa', waar twee van de vier vertegenwoordigers uit het buitenland worden gekozen, ongeldig te verklaren. Het hof eist ook 'dat de kiesverrichtingen opnieuw plaatsvinden'.

Volgens de officiële resultaten van de verkiezingen van 30 januari behaalde de Socialistische Partij van Antonio Costa een absolute meerderheid met 41,50 procent van de stemmen, goed voor 119 van de 230 zetels in het parlement. De stemmen uit de kiesdistricten in het buitenland leverden de Socialistische Partij twee zetels op (van 117 naar 119 zetels) maar ook de centrumrechtse Sociaal-Democratische Partij (PSD), de belangrijkste oppositiepartij, won op die manier twee zitjes. De beslissing van het hof zal dus niet leiden tot een nieuw machtsevenwicht in het parlement. De beslissing van het Grondwettelijk Hof kwam er nadat de PSD beroep had aangetekend. Volgens de partij stak bij de stembiljetten die per post toekwamen, geen kopie van het identiteitsbewijs van de kiezer, terwijl dat nochtans wel wordt voorgeschreven door de wet.

'Het Grondwettelijk Hof heeft een beslissing genomen die moet gerespecteerd worden', verklaarde Costa dinsdagavond. Hij excuseerde zich bij de kiezers 'die te goeder trouw' hun stem uitbrachten en riep hen op om dat opnieuw te doen. 'Ik was aan een tijdschema bezig waarbij de installatie van de nieuwe regering voorzien was voor 23 februari, maar dat is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld', klonk het. In het besluit van het Grondwettelijk Hof staat te lezen dat het rechtscollege unaniem heeft besloten om 'de stembusgang in het kiesdistrict Europa', waar twee van de vier vertegenwoordigers uit het buitenland worden gekozen, ongeldig te verklaren. Het hof eist ook 'dat de kiesverrichtingen opnieuw plaatsvinden'. Volgens de officiële resultaten van de verkiezingen van 30 januari behaalde de Socialistische Partij van Antonio Costa een absolute meerderheid met 41,50 procent van de stemmen, goed voor 119 van de 230 zetels in het parlement. De stemmen uit de kiesdistricten in het buitenland leverden de Socialistische Partij twee zetels op (van 117 naar 119 zetels) maar ook de centrumrechtse Sociaal-Democratische Partij (PSD), de belangrijkste oppositiepartij, won op die manier twee zitjes. De beslissing van het hof zal dus niet leiden tot een nieuw machtsevenwicht in het parlement. De beslissing van het Grondwettelijk Hof kwam er nadat de PSD beroep had aangetekend. Volgens de partij stak bij de stembiljetten die per post toekwamen, geen kopie van het identiteitsbewijs van de kiezer, terwijl dat nochtans wel wordt voorgeschreven door de wet.