De nieuwe leider van de Britse Labourpartij, Keir Starmer, zegt goed te willen samenwerken met de regering-Johnson in de strijd tegen corona. Ook zal hij een eventuele aanscherping van de beperkende maatregelen steunen, zo schrijft hij in een ingezonden stuk in The Sunday Times na zijn verkiezing zaterdag.

'Ik zal vaak en over veel onderwerpen van mening verschillen met de premier. Maar er zullen ook kwesties zijn waarover Labour constructief kan en moet spreken met de regering. Zoals nu. Het coronavirus is een nationale noodsituatie. Het is ook een wereldwijde noodsituatie. Ik wil dat de regering erin slaagt levens te redden en banen te beschermen.'

Toch is Starmer ook kritisch op de huidige gang van zaken. Zo wil hij weten waarom Groot-Brittannië "zo ver achterloopt" als het gaat om het testen op corona. Ook vindt hij dat eventuele opstoppingen in de levering van beschermende materialen aan zorgpersoneel, zoals mondkapjes, zo snel mogelijk moeten worden opgelost.

Premier Boris Johnson heeft de leiders van alle oppositiepartijen uitgenodigd voor overleg over de coronacrisis. Dat moet komende week plaatsvinden. Johnson zit zelf nog in quarantaine met verschijnselen van corona, zoals koorts. Ook zijn zwangere vriendin was ziek, maar ze is aan de beterhand

