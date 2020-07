Gérald Darmanin, de nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken, heeft woensdag verklaard dat de 'politieke islam een dodelijke vijand voor de Franse republiek' is. Hij roept op tegen elke vorm van communitarisme te strijden, zonder in karikaturen te vervallen.

'De politieke islam vormt een dodelijke vijand voor de Franse republiek', zei Darmanin in de Senaat. 'Het is nodig elke vorm van communitarisme te bestrijden.'

Darmanin toonde zich nadien 'erg fier' over de Franse culturele assimilatie. 'Mijn grootvader bad tot Allah en droeg het uniform van de republiek. Ik zeg dus ja tegen alle Fransen, wat hun huidskleur of religie ook mag zijn.'

De nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken, die na zijn aanstelling wegens zijn betrokkenheid in een verkrachtingszaak heel wat kritiek kreeg, richtte zijn pijlen dinsdag bij de bevoegdheidsoverdracht al een eerste maal op de politieke islam.

'We moeten hardnekkig optreden tegen dat wat de president van de republiek separatisme noemde', klonk het toen. 'We dienen met al onze kracht de strijd aan te gaan tegen de politieke islam die de republiek aanvalt.'

