De 61-jarige Mairead McGuinness wordt de nieuwe EU-commissaris voor Ierland. De door de wol geverfde Europarlementariër neemt echter niet de handelsportefeuille van haar voorganger Phil Hogan over. Die gaat naar vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, een Let.

Von der Leyen had de Ierse regering verzocht zowel een 'geschikte man als een geschikte vrouw' te kandideren om Hogan op te volgen nadat die vorige maand zijn ontslag had ingediend wegens het overtreden van de coronamaatregelen in zijn thuisland. De andere kandidaat was Andrew McDowell. Hij bekleedde tot 1 september een hoge functie bij de Europese Investeringsbank (EIB). Beiden kwamen maandag bij Von der Leyen op sollicitatiegesprek.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nomineert vicevoorzitter van het Europees Parlement Mairead McGuinness als nieuwe commissaris voor de kapitaalmarkten en financiële diensten. Valdis Dombrovskis neemt de handelsportfolio over van diens voorganger Phil Hogan. pic.twitter.com/aqhAaR5EXs — Kmlvrmln (@Immanuel_Krant) September 8, 2020

Von der Leyen noemde beiden 'excellente, ervaren kandidaten' maar lichtte niet toe waarom ze de voorkeur aan McGuinness heeft gegeven. De Duitse politica is zelf de eerste vrouw die vorig jaar tot voorzitter van het dagelijks EU-bestuur werd benoemd en ijvert voor meer vrouwen in de commissie.

Mairead McGuinness is sinds 2004 lid van het Europees Parlement en sinds 2017 eerste vicevoorzitter. Ze is lid van de Ierse partij Fine Gael die is aangesloten bij de Europese Volkspartij van de christendemocraten.

Von der Leyen had de Ierse regering verzocht zowel een 'geschikte man als een geschikte vrouw' te kandideren om Hogan op te volgen nadat die vorige maand zijn ontslag had ingediend wegens het overtreden van de coronamaatregelen in zijn thuisland. De andere kandidaat was Andrew McDowell. Hij bekleedde tot 1 september een hoge functie bij de Europese Investeringsbank (EIB). Beiden kwamen maandag bij Von der Leyen op sollicitatiegesprek. Von der Leyen noemde beiden 'excellente, ervaren kandidaten' maar lichtte niet toe waarom ze de voorkeur aan McGuinness heeft gegeven. De Duitse politica is zelf de eerste vrouw die vorig jaar tot voorzitter van het dagelijks EU-bestuur werd benoemd en ijvert voor meer vrouwen in de commissie. Mairead McGuinness is sinds 2004 lid van het Europees Parlement en sinds 2017 eerste vicevoorzitter. Ze is lid van de Ierse partij Fine Gael die is aangesloten bij de Europese Volkspartij van de christendemocraten.