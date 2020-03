Griekenland heeft een geheim detentiecentrum aan de grens met Turkije om migranten die op het Griekse grondgebied zijn aangekomen, vast te houden en terug te sturen naar Turkije zonder een eerlijke asielprocedure. Dat schrijft The New York Times woensdag.

The New York Times heeft het bestaan van het centrum kunnen bevestigen aan de hand van satellietbeelden. Verschillende migranten rapporteerden dat ze werden vastgehouden, van hun bezittingen ontdaan, geslagen en teruggestuurd naar Turkije zonder de kans om asiel aan te vragen of met een advocaat te spreken. Volgens de krant gaat het om een illegaal proces dat bekendstaat als 'refoulement'. 'Het buitengerechtelijk centrum is een van de tactieken die Griekenland gebruikt om een herhaling van de migratiecrisis van 2015 te voorkomen', schrijft The New York Times.

In Turkije verblijven meer dan vier miljoen vluchtelingen, voornamelijk Syriërs. Het land vreest een nieuwe vluchtelingenstroom nu het geweld in Syrië toeneemt. Eerder had Erdogan de omstreden beslissing genomen om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen om druk te zetten op Europa. Duizenden migranten werden daarop in bussen overgebracht naar de grens met Griekenland.

The New York Times heeft het bestaan van het centrum kunnen bevestigen aan de hand van satellietbeelden. Verschillende migranten rapporteerden dat ze werden vastgehouden, van hun bezittingen ontdaan, geslagen en teruggestuurd naar Turkije zonder de kans om asiel aan te vragen of met een advocaat te spreken. Volgens de krant gaat het om een illegaal proces dat bekendstaat als 'refoulement'. 'Het buitengerechtelijk centrum is een van de tactieken die Griekenland gebruikt om een herhaling van de migratiecrisis van 2015 te voorkomen', schrijft The New York Times. In Turkije verblijven meer dan vier miljoen vluchtelingen, voornamelijk Syriërs. Het land vreest een nieuwe vluchtelingenstroom nu het geweld in Syrië toeneemt. Eerder had Erdogan de omstreden beslissing genomen om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen om druk te zetten op Europa. Duizenden migranten werden daarop in bussen overgebracht naar de grens met Griekenland.