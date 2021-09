De Deense kunstenaar Jens Haaning weigert 534.000 Deense kronen, circa 72.000 euro, terug te geven aan het Kunsten Museum voor moderne kunst in Aalborg. Hij zou dat bedrag verwerken in een kunstwerk, maar leverde in de plaats daarvan twee lege kaders af getiteld 'Take the Money And Run', uit protest tegen de schamele vergoeding die hij naar eigen zeggen kreeg. 'Tot 16 januari ben ik niet ongerust,' reageert het museum.

Voor de tentoonstelling 'Work it Out' zou de conceptuele artiest een reproductie maken van twee oude werken, waarbij hij het jaarlijkse inkomen van een Oostenrijker en een Deen inkaderde. 'We vroegen Jens om het opnieuw te maken, omdat we het een interessant werk vonden voor onze expositie over het moderne arbeidsleven', vertelt Kunsten-directeur Lasse Andersson aan Knack. 'Wanneer hij geld in een glazen kader steekt, is het niet langer geld maar kunst. In die zin begin je na te denken over de culturele structuren, de waarde van kunst en van geld, en over waarom we werken.'Maar enkele dagen voor de start van de expo, die afgelopen vrijdag startte en nog tot 16 januari loopt, kwam de artiest met een bijzondere mededeling. 'Hij stuurde een e-mail naar mijn curatoren, waarin hij zei dat hij gekozen had voor een nieuw werk, met als titel "Take the Money and Run"', aldus Andersson. 'Ze openden de verpakking en daarin zaten de kaders zónder het geld.'Het werk voldeed dus niet bepaald aan de verwachtingen, maar hangt desondanks toch aan de muur in de expo. Intussen haalde het nieuws over het verdwenen geld ook de Deense en de internationale media. Is het dan geen publiciteitsstunt om de expo wat extra persaandacht te bezorgen? Directeur Lasse Andersson ontkent. 'Ik heb nu al zo vaak de vraag gekregen of we dit niet in scène hebben gezet, maar ik kan met zekerheid zeggen van niet.''Het werk is dat er een half miljoen ontbreekt', zei Haaning er zelf over aan de Deense openbare omroep. Om de opdracht te volbrengen moest hij zelf nog 25.000 Deense kronen - een kleine 3.400 euro - bijpassen, zo vertelde hij. Onaanvaardbaar voor hem, en dus besloot hij het geld te houden. Andere mensen die moeten betalen om te mogen werken, raadde hij aan om hetzelfde te doen. 'Neem de kas en loop weg, dit is een algemene oproep', klonk het.Andersson benadrukt echter dat Kunsten er een erezaak van maakt om kunstenaars correct te vergoeden. Ook bij Haaning werden de contractuele afspraken volledig nagekomen. 'De kritiek is onterecht in dit geval, maar hij is vrij om te zeggen dat hij vindt dat kunst vandaag onvoldoende gewaardeerd wordt in de samenleving.'Als Haaning aan het einde van de expo niet met het geld op de proppen komt, zullen er stappen worden ondernomen. Maar voorlopig maakt de museumdirecteur zich niet al te druk. 'Jens staat bekend om zijn activistische, conceptuele kunst, die ophef veroorzaakt. Natuurlijk vragen mensen of we het geld terugkrijgen, en is er wel wat spanning omdat hij het ons niet zegt, maar het is ook een deel van zijn manier van werken. Dus tot 16 januari ben ik niet ongerust, want we hebben een contract.'