Nederland kan vanaf maandag om 07.30 uur naar de stemlokalen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Dit jaar kan over drie dagen een stem worden uitgebracht.

Maandag en dinsdag is het de bedoeling dat kwetsbaren en mensen uit een risicogroep in relatieve rust terechtkunnen op de stemlokalen. Die zijn vanwege corona ook nog eens vaak aangepast: stemmen in de buitenlucht, in een tent of een zogenoemde drive-through, waar met de auto doorheen gereden kan worden.

Op maandag en dinsdag hebben gemeenten een beperkt aantal lokalen opengesteld voor de mensen die dan al willen stemmen, in totaal rond de 1.600. Woensdag gaan er nog duizenden extra open. Dan zijn er ongeveer 9.200 plaatsen waar mensen terechtkunnen.

De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21 uur.

Treinstations

Nederlandse kiezers kunnen ook dit jaar weer terecht in de treinstations om hun stem uit te brengen. Op de eerste twee verkiezingsdagen kunnen kiezers vanaf 07.30 uur stemmen op zes stations: Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum. Met de stationsstembureaus willen NS, ProRail en gemeenten het voor reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen.

Op de 'grote' verkiezingsdag, woensdag, gaan ook de overige stemlocaties op stations open. Dan kan er gestemd worden in veertig stations.

Coronamaatregelen

Voor alle stembureaus in Nederland gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt.

In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

