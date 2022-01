De Nederlandse formateur en ontslagnemende premier Mark Rutte (VVD) heeft vandaag het eindverslag van de regeringsvorming overgedragen aan Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, het 'lagerhuis' van het Nederlandse parlement.

Daarmee is de langstlopende formatie in de Nederlandse geschiedenis voorbij.

In het verslag is vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt voor de regering Rutte-IV. Het gaat bijvoorbeeld over de verdeling van ministersposten onder de partijen. Ook bevestigt Rutte dat alle beoogde ministers en staatssecretarissen bereid zijn om toe te treden tot de nieuwe regering.

Later deze middag gaat Rutte naar koning Willem-Alexander voor een gesprek. Maandag volgen de officiële eedafleggingen.

De Nederlandse regering is net geen volledig jaar ontslagnemend geweest. Als gevolg van de toeslagenaffaire had Mark Rutte op 15 januari 2021 het ontslag ingediend van de bewindsploeg.

De nieuwe Nederlandse regering zal bestaan uit dezelfde partijen als de vorige: VVD, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de christelijk-sociale ChristenUnie.

