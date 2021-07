De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries is donderdag overleden. Dat laat zijn zoon weten. Hij is 64 jaar geworden en gold decennialang als een icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek.

'Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen', schrijven zijn nabestaanden in een verklaring, die door het Nederlandse RTL nieuws is gepubliceerd. 'We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. '

Dinsdagavond 6 juli werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie arresteerde in de loop van dinsdagavond drie verdachten. Twee van hen werden aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Zij worden verdacht van directe betrokkenheid. Het gaat om een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. De laatste is vermoedelijk de schutter geweest, de Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. De politie deed huiszoekingen in Maurik, Tiel en Rotterdam en nam gegevensdragers en munitie in beslag.

Een derde verdachte werd aangehouden in Amsterdam-Oost. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben.

Over de achtergrond van de moord is nog niets bekend.

Geroemd misdaadjournalist

Peter R. de Vries (°1956) was een veelgeziene gast op tv en had ook lange tijd zijn eigen tv-programma, waarin hij achter misdadigers aanzat. Hij was het gezicht van de misdaadverslaggeving in Nederland en werd meerdere keren bedreigd door beschuldigden over wie hij berichtte. De Vries begon zijn journalistieke carrière bij de krant De Telegraaf, en publiceerde in 1987 een boek over de ontvoering van biergigant Freddy Heineken. Hij bleef een vaak moeizaam en conflictueel contact onderhouden met de bekendste van de ontvoerders, Willem Holleeder, en berichtte uitvoerig over diens proces en diens misdaadgroep. Het Amsterdamse misdaadmilieu was bij uitstek het actieterrein van De Vries.

Na een carrière in de geschreven pers (na De Telegraaf volgde onder meer het blad Actueel, waar hij hoofdredacteur was) ging hij vooral voor tv werken. Van 1995 tot 2012 was hij het gezicht van het tv-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Sindsdien was hij vaak te gast in praatprogramma's.

De Vries was adviseur van Nabil B., kroongetuige in het zogenaamde Marengoproces tegen een deel van de Amsterdamse drugsmaffia. Hoofdverdachte en vermoede bendeleider Ridouan Taghi en 16 medebeschuldigden worden meerdere moorden en moordpogingen ten laste gelegd. De broer en de advocaat van de kroongetuige werden eerder vermoord. In 2019, het jaar dat de advocaat werd gedood, verklaarde De Vries dat hij ook op de dodenlijst van Ridouan Taghi staat.

In 2017 vertelde De Vries aan de krant AD dat bedreigingen hem 'geen flikker' uitmaakten. 'Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.' Vorige maand, zo meldt het AD, werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Ook daar meldde hij dat hij niet bang is aangelegd. Maar 'de broer van Nabil en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met 'nu wordt het mij iets té intens' kan beter bij Libelle gaan werken.'

