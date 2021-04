De Nederlandse Tweede Kamer wil opheldering van ontslagnemend minister-president Mark Rutte (VVD) over de mediaberichten die stellen dat de regering doelbewust gevoelige informatie over de zogenaamde 'toeslagenaffaire' heeft achtergehouden.

Daar moet zo snel mogelijk een debat over worden gehouden met de premier en met andere betrokken ministers, zo klinkt het woensdag.

In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro's terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht. De kwestie leidde in januari tot de val van de regering.

Volgens de zender RTL Nieuws had de regering enkele jaren geleden tijdens een ministerraad afgesproken dat informatie waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet zou worden gedeeld. Zo moesten verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind worden gehouden. De zender baseert zich op bronnen die toegang hebben tot de geheime notulen van dat wekelijkse ministerraad.

Opnieuw gelogen

Lilian Marijnissen van de linkse oppositiepartij SP zegt dat Rutte 'opnieuw heeft staan te liegen' toen hij tijdens een Kamerdebat over de affaire had verklaard dat hij nooit zaken heeft willen achterhouden. Ze wil dat alle relevante notulen van de ministerraad openbaar worden, om te voorkomen dat de Kamer met Rutte 'het zoveelste debat over zijn geheugen' moet voeren.

Het verzoek van de SP kan rekenen op steun van onder meer de extreemrechtse PVV van Geert Wilders en de sociaaldemocratische PVDA en het linkse DENK. De meeste van de zeventien fracties willen het debat zo snel mogelijk houden, in ieder geval voordat de Tweede Kamer met meireces gaat.

Volgens RTL Nieuws werd tijdens de ministerraden ook meermaals geklaagd over kritische Kamerleden die zich hadden vastgebeten in de affaire, zoals Pieter Omtzigt die deel uitmaakte van de regeringspartij CDA. De ministers vonden dat die Kamerleden de regering moesten steunen.

Daar moet zo snel mogelijk een debat over worden gehouden met de premier en met andere betrokken ministers, zo klinkt het woensdag. In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro's terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht. De kwestie leidde in januari tot de val van de regering. Volgens de zender RTL Nieuws had de regering enkele jaren geleden tijdens een ministerraad afgesproken dat informatie waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet zou worden gedeeld. Zo moesten verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind worden gehouden. De zender baseert zich op bronnen die toegang hebben tot de geheime notulen van dat wekelijkse ministerraad. Lilian Marijnissen van de linkse oppositiepartij SP zegt dat Rutte 'opnieuw heeft staan te liegen' toen hij tijdens een Kamerdebat over de affaire had verklaard dat hij nooit zaken heeft willen achterhouden. Ze wil dat alle relevante notulen van de ministerraad openbaar worden, om te voorkomen dat de Kamer met Rutte 'het zoveelste debat over zijn geheugen' moet voeren. Het verzoek van de SP kan rekenen op steun van onder meer de extreemrechtse PVV van Geert Wilders en de sociaaldemocratische PVDA en het linkse DENK. De meeste van de zeventien fracties willen het debat zo snel mogelijk houden, in ieder geval voordat de Tweede Kamer met meireces gaat. Volgens RTL Nieuws werd tijdens de ministerraden ook meermaals geklaagd over kritische Kamerleden die zich hadden vastgebeten in de affaire, zoals Pieter Omtzigt die deel uitmaakte van de regeringspartij CDA. De ministers vonden dat die Kamerleden de regering moesten steunen.