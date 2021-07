Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden stappen donderdag naar het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om in heel Europa een verbod op ruim 6.000 PFAS-stoffen te vragen. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat spreekt van 'de meest uitgebreide en complexe restrictie tot nu toe'.

Dit is de 'officiële start om tot een verbod te komen', zegt de Nederlandse ontslagnemend staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De stoffen worden gebruikt voor bijvoorbeeld regenkleding, maar kunnen milieu- en gezondheidsschade veroorzaken.

Begin vorige maand constateerde het Nederlandse instituut RIVM dat Nederlanders te veel van de stoffen binnenkrijgen. Het is de bedoeling dat de stoffen overal worden verboden, tenzij er echt geen alternatief beschikbaar is. Aan het verbod wordt al sinds 2020 gewerkt, maar de precieze invulling is nog niet helemaal duidelijk.

Voordat het verbod in werking kan treden, moet nog een aantal stappen gezet worden. Dat zal nog jaren duren, verwacht het ministerie. Voor er een volledige ban komt, zal er eerst een overgangsfase ingaan. De hoop is dat dat voor 2025 zal lukken.

