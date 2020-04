Frankrijk stelt de Europese Unie voor om een coronafonds op te richten, met een beperkte looptijd van 5 of 10 jaar, om landen die het door de pandemie zwaar te verduren krijgen er weer bovenop te helpen. Dat heeft minister van Financiën Bruno Le Maire woensdag gezegd aan de Financial Times. Ook Nederland stelt de oprichting van een fonds voor, waar het zelf 'substantieel' aan wil bijdragen.

De manier waarop Europa landen als Spanje en Italië moet helpen, die in zwaar weer verkeren door de impact van de coronapandemie, legt de diepe verdeeldheid tussen de lidstaten bloot. Enkele landen, waaronder ook België, opperden de uitgifte van coronaobligaties, maar daar is geen meerderheid voor. Ook over de inzet van het noodfonds ESM is geen eensgezindheid.

Volgende week dinsdag buigt de eurogroep, met de ministers van Financiën van de eurozone, zich over het cruciale dossier. In de aanloop naar dat overleg stelt de Franse minister Le Maire nu voor om een coronafonds op te richten. Daarmee wil hij tegemoet komen aan het Nederlandse en Duitse verzet tegen de mutualisering van schulden.

'We denken aan een fonds dat beperkt zou zijn in de tijd en dat schulden zou kunnen aangaan', zegt hij. Het instrument zou moeten kunnen bijdragen aan een langetermijnoplossing voor de crisis, aldus Le Maire. Hij benadrukt dat de werking van het fonds gebaseerd is op het voorstel van de Franse president Emmanuel Macron voor de lancering van coronaobligaties, maar dat de uitgifte van gemeenschappelijke schulden beperkt zou blijven tot het fonds. Dat zou het verzet van de noordelijke landen moeten kunnen breken, maakt hij zich sterk.

Opvallend genoeg lanceerde woensdag ook de Nederlandse premier Rutte een voorstel voor de oprichting van een fonds. 'We hebben het initiatief genomen richting de Europese Commissie en de lidstaten voor een coronafonds met bijdragen uit lidstaten', zei hij in de Tweede Kamer. Landen die er economisch slechter aan toe zijn, zouden met dat geld hun medische zorg overeind kunnen houden. 'Nederland wil daar substantieel aan bijdragen', aldus Rutte.

Nederland maakte de afgelopen week een bijzonder slechte beurt in Europa. Diverse landen vinden dat Rutte en zijn minister van Financiën Wopke Hoekstra zich te star opstellen wanneer het gaat om financiële steun aan door het coronavirus hard getroffen landen als Italië en Spanje. Hoekstra erkende dinsdag al dat hij zich weinig empathisch had getoond.

