De Europese Commissie verwacht dat Turkije de bepalingen uit de vluchtelingendeal met de EU uit 2016 blijft nakomen. Eerder op de dag meldden verschillende media dat Ankara had beslist om migranten bij de grens met Griekenland niet langer tegen te houden, maar 'het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons vandaag nog laten weten dat er niets veranderd is', zegt een woordvoerder van de Commissie.

De Turkse veiligheidsraad zou in de nacht van donderdag op vrijdag beslist hebben om migranten bij de grens met Griekenland niet langer tegen te houden, meldden verschillende media op basis van een hoge functionaris in de Turkse regering. Intussen zouden zowat 300 migranten uit voornamelijk Irak en Iran onderweg zijn naar EU-lidstaten Griekenland en Bulgarije, die meteen de grenscontroles zouden hebben aangescherpt.

De Europese Commissie is officieel niet op de hoogte gebracht van veranderingen in het Turkse migratiebeleid, zegt woordvoerder Peter Stano. 'De deal tussen de EU en Turkije is nog altijd geldig en we verwachten dat Turkije zich daaraan houdt', klonk het. Brussel en Ankara sloten in 2016 een omstreden vluchtelingendeal, waarbij de EU alle migranten die illegaal vanuit Turkije de oversteek wagen naar Griekenland en daar geen asiel krijgen, mag terugsturen. De EU moet dan voor iedere migrant die wordt teruggestuurd een in Turkije geregistreerde Syrische vluchteling opnemen. Brussel heeft daarvoor de afgelopen jaren 6 miljard euro vrijgemaakt.

Ook over grote migratiebewegingen richting Griekenland en Bulgarije is de Commissie niet op de hoogte. 'We zijn ons bewust van de berichten, maar we moeten onze eigen analyse maken', aldus Stano. 'We volgen dit van heel nabij op en zullen gepaste actie ondernemen indien nodig.'

Turkije maakt zich op voor een grote vluchtelingenstroom door de escalatie van het conflict in het Noord-Syrische Idlib. Het Syrische regeringsleider van president Bashar al-Assad probeert het gebied met de hulp van Rusland te veroveren. Ongeveer een miljoen mensen is er al op de vlucht geslagen en naar de Turkse grens getrokken. Turkije vangt al meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen op.

Donderdag kwamen bij een bombardement in Idlib zeker 33 Turkse militairen om het leven. De spanningen tussen Rusland en Turkije, die elk aan een andere kant in het conflict in Syrië staan, zijn hierdoor verder opgelopen. De NAVO is vrijdag bijeengekomen om de situatie in de regio te bespreken. De Europese Commissie roept intussen op tot de-escalatie. 'Dit conflict veroorzaakt onnoemelijk leed aan de mensen in Idlib en de vele vluchtelingen', aldus Stano.

