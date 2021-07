De Duitse president Frank-Walter Steinmaier heeft vrijdag opgeroepen om in de strijd tegen de klimaatverandering 'doortastende' maatregelen te nemen.

Dat is volgens hem het enige alternatief voor extreme weersverschijnselen zoals de overstromingen van de afgelopen dagen die in zijn land intussen al meer dan honderd mensenlevens geëist hebben.

Steinmeier is ook van plan om eerstdaags af te reizen naar de getroffen regio, zei hij nog. De president is 'diep geraakt' door de tragedie. 'Ik zal een beeld krijgen van de situatie ter plaatse, en zal natuurlijk spreken met de hupverleners en de getroffenen', zei Steinmeier.

Op korte termijn is echter vooral solidariteit en snelle steun voor de slachtoffers nodig, meent de Duitse president. Al zal de ware aard van de ramp pas duidelijk worden zodra het water teruggetrokken is. Het is daarom belangrijk om de mensen in de overstroomde gebieden te blijven steunen, ook als de beelden van de ramp niet langer het nieuws domineren.

