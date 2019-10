De Franse Sylvie Goulard (Interne Markt), de Pool Janusz Wojciechowski (Landbouw) en de Zweedse Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) zijn nog niet zeker dat ze deel zullen uitmaken van de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen.

Goulard, Wojciechowski en Johansson konden tijdens hun ondervraging in de bevoegde commissies geen tweederde van de parlementsleden overtuigen dat ze geschikt zijn om toe te treden tot de nieuwe Europese bestuursploeg.

In overeenstemming met het reglement hebben de parlementsleden hen extra schriftelijke vragen toegestuurd. Vooral Goulard loopt in de kijker. De vertrouwelinge van president Emmanuel Macron is voorbestemd om één van de zwaargewichten in de Commissie te worden, maar haar kandidatuur wordt bezwaard door een gerechtelijke procedure in Frankrijk wegens mogelijke fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers.

De parlementsleden willen dat Goulard duidelijk maakt of ze al dan niet ontslag zal nemen indien ze in deze zaak in beschuldiging zou worden gesteld. Daarnaast wordt Goulard verzocht 'een exhaustieve lijst' op te maken 'van alle activiteiten die ze heeft uitgevoerd voor de Amerikaanse denktank Berggruen. Tijdens haar hoorzitting werd de Franse centrumpolitica duchtig aan de tand gevoeld over de maandelijkse vergoeding van ruim 10.000 euro die ze jarenlang opstreek als consultant van deze denktank, opgericht door de Amerikaanse miljardair Nicolas Berggruen.

Ook de conservatief Wojciechowski en de sociaaldemocrate Johansson, die volgens de gespecialiseerde parlementsleden te vage en ontwijkende replieken gaven, zijn nog niet uit de gevarenzone en moeten bijkomende schriftelijke vragen beantwoorden.

Tot midden volgende week buigen de parlementsleden zich over hun antwoorden. Voldoen die niet, dan kan een bijkomende hoorzitting georganiseerd worden, mits de fractievoorzitters van het halfrond het licht op groen zetten.

Bescherming van de Europese levenswijze

Ook de hetze rond de titel van kandidaat-vicevoorzitter voor de 'Bescherming van de Europese levenswijze' is niet van de baan. De betrokkene, Margaritis Schinas, won donderdagavond het vertrouwen van de parlementsleden, maar een aantal fracties liet in de evaluatiebrief aantekenen dat de naam van de portefeuille moet wijzigen.

Volgende week staan nog vijf hoorzittingen op de agenda: de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell en de vicevoorzitters Vera Jourova, Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager en Frans Timmermans.

Ook de Roemeense en Hongaarse kandidaten moeten nog gehoord worden, maar het parlement wacht nog steeds op de formele bekendmaking van de vervangers van Rovana Plumb en Laszlo Trocsanyi. Die werden nog voor de start van de hoorzittingen afgewezen wegens problemen met de verklaringen over hun financiële belangen.

De leiders van de politieke fracties willen de procedure op 17 oktober afronden. Elke kandidaat-eurocommissaris moet een positieve beoordeling krijgen vooraleer het halfrond de ploeg van von der Leyen als geheel het vertrouwen kan schenken. Die stemming is voorzien op 23 oktober. Het mandaat van de nieuwe Commissie vangt normaliter aan op 1 november.