De Griekse autoriteiten hebben een eerste groep minderjarige, alleen reizende vluchtelingen uit het door brand verwoeste kamp Moria naar het vasteland gebracht. Het ging om 165 jongeren die met een vliegtuig van het eiland Lesbos naar Thessaloniki werden gevlogen.

In de loop van donderdag worden nog eens 240 jongeren naar het vasteland gebracht.

Duizenden mensen brachten de eerste nacht na de branden die woensdag het grootste deel van het vluchtelingenkamp in as legden, door in de open lucht op de straten rond het kamp. De politie gebruikte traangas om jeugdige migranten tegen te houden die naar de hoofdstad Mytilene wilden gaan. Enkele migranten bekogelden de politie met stenen.

De Griekse regering zoekt intussen naarstig naar vervangende huisvesting voor de migranten uit het verwoeste kamp. De asielzoekers worden onder meer ondergebracht op schepen.

In het grootste vluchtelingenkamp van Europa zaten meer dan 12.000 mensen, veel meer dan de 2.800 waar het kamp voor bedoeld was. Tijdens de nachtelijke branden sloegen duizenden migranten op de vlucht. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.

In de loop van donderdag worden nog eens 240 jongeren naar het vasteland gebracht. Duizenden mensen brachten de eerste nacht na de branden die woensdag het grootste deel van het vluchtelingenkamp in as legden, door in de open lucht op de straten rond het kamp. De politie gebruikte traangas om jeugdige migranten tegen te houden die naar de hoofdstad Mytilene wilden gaan. Enkele migranten bekogelden de politie met stenen. De Griekse regering zoekt intussen naarstig naar vervangende huisvesting voor de migranten uit het verwoeste kamp. De asielzoekers worden onder meer ondergebracht op schepen. In het grootste vluchtelingenkamp van Europa zaten meer dan 12.000 mensen, veel meer dan de 2.800 waar het kamp voor bedoeld was. Tijdens de nachtelijke branden sloegen duizenden migranten op de vlucht. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.