De Spaanse extreemrechtse partij Vox heeft in het parlement een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Pedro Sánchez vanwege diens aanpak van de coronacrisis. Die motie, waarover donderdag gestemd wordt, heeft geen kans op slagen, maar het wordt uitkijken naar de houding van de rechtse Partido Popular (PP). Daarnaast wordt verwacht dat de spanning tijdens het debat tussen regering en oppositie hoog zal oplopen.

Het is de vijfde keer in de geschiedenis dat er in Spanje een motie van wantrouwen wordt ingediend sinds het land in de jaren 70 een democratie werd. Vox-partijleider Santiago Abascal lijkt met de motie er vooral op uit te zijn om zijn eigen partij in de kijker te spelen, en na te gaan of de PP al dan niet zal meestemmen met de regering om zich te distantiëren van de extreemrechtse partij.

Vox telt 52 volksvertegenwoordigers op een totaal van 350 en slaagde er al in een deel van de PP-stemmers voor zich te winnen. Vox beschuldigt de regering van het opleggen van een 'Bolivariaans communisme', een verwijzing naar een 19e-eeuwse Venezolaanse generaal die socialistische onafhankelijkheidsbewegingen leidde. Vox riep de regering ook op om haar 'criminele' aanpak van de uitbraak van het coronavirus te rechtvaardigen. Spanje is een van de landen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen in Europa. Het land kreeg al te maken met bijna 1 miljoen besmettingen en zowat 35.000 doden.

