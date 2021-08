Op Sicilië is woensdag mogelijk de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa. Rond 13.15 uur was het 48,8 graden in Syracuse, meldt de Siciliaanse weerdienst SIAS.

Indien die temperatuur ook gevalideerd wordt, wordt het Europese hitterecord verbroken. Dat dateerde van 10 juli 1977, toen in Athene 48 graden werd gemeten, aldus een meteoroloog van 3bmeteo aan persagentschap Ansa.

In 1999 werd in een onofficieel weerstation in het Siciliaanse Catenanuova zelfs een temperatuur van 48,5 graden gemeten, maar ook dat record zou dus verbroken zijn, aldus meteoroloog Manuel Mazzoleni. Ook op andere plaatsen in Sicilië stegen de temperaturen tot ver boven de 40 graden.

En ook op het Italiaanse vasteland blijft het heet, met bijvoorbeeld in Rome temperaturen tot 38 graden. De overheid waarschuwt inwoners en toeristen voor een hittegolf van de derde categorie, waarbij er ook risico's zijn voor de gezondheid. Ze raadt dan ook aan veel water te drinken, het hoofd af te dekken en zonnecrème te gebruiken. Tussen 11.00 en 18.00 uur worden zware inspanningen het best vermeden.

De hittegolf komt door een hogedrukgebied dat de naam Lucifer heeft gekregen.

