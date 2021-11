De Duitsers zullen tegen het einde van de winter 'gevaccineerd, genezen of dood' zijn als gevolg van de huidige corona-uitbraak in het land. Dat heeft minister van Volksgezondheid Jens Spahn gezegd.

'We zitten in de vierde golf en de situatie is heel erg moeilijk in veel ziekenhuizen in Duitsland', aldus Spahn op een persconferentie.

Oproep tot vaccinatie

Spahn riep zijn landgenoten opnieuw op om zich te laten vaccineren in het licht van de de explosieve toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in de afgelopen weken.

De uitspraak van Spahn over 'gevaccineerd, genezen of gestorven' na 1:10 in dit filmpje. Lees verder onder de video.

Duitsland wordt met name in het zuiden en het oosten zwaar getroffen door een nieuwe besmettingsgolf, die volgens experts en politici voornamelijk te wijten is aan een vaccinatiegraad (68 procent) die tot de laagste van West-Europa behoort.

Aftredend bondskanselier Angela Merkel en haar waarschijnlijke opvolger Olaf Scholz hebben donderdag besloten de maatregelen voor niet-gevaccineerden aan te scherpen maar ze wijzen verplichte vaccinatie voor iedereen af.

Recordaantal besmettingen

Sinds het begin van de pandemie stierven in Duitsland meer dan 99.000 mensen aan de gevolgen van covid-19.

In de afgelopen dagen is in Duitsland het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie geregistreerd, met vorige week meer dan 65.000 in 24 uur. Maandag stond de zevendaagse incidentie per 100.000 inwoners op een record van 386,5 volgens het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van Sciensano.

Door het stijgende aantal gevallen zijn de beperkingen in grote delen van het land opnieuw ingevoerd, waaronder ingrijpende lockdowns in Saksen en de zuidelijke deelstaat Beieren.

