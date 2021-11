Frankrijk heeft een vijfde verdachte opgepakt in verband met het drama in het Kanaal, waarbij woensdag zeker 27 mensen om het leven kwamen.

De eerste vier verdachten werden woensdag al opgepakt op verdenking van mensensmokkel, moord en deelname aan georganiseerde misdaad. Voor zover bekend zijn twee mensen levend uit het water gehaald, zij verkeren in levensgevaar. Het Verenigd Koninkrijk heeft Frankrijk intussen voorgesteld om gezamenlijk te gaan patrouilleren in het Kanaal.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin waren er Irakezen en Somaliërs onder de slachtoffers. Het openbaar ministerie in Lille heeft gezegd dat het gaat om zeventien mannen, zeven vrouwen en drie minderjarigen.

De migranten kwamen om het leven nadat hun boot richting Engeland waarschijnlijk was aangevaren door een grotere boot, volgens lokale media een containerschip. De kustwacht begon een reddingsactie nadat een visser meldde dat hij drijvende lichamen in het Kanaal had gezien.

De vijfde verdachte heeft een auto die geregistreerd staat in Duitsland, zei de minister. Ook zou hij opblaasbare boten hebben gekocht in Duitsland.

De mensensmokkelaars zouden werken als een 'maffia-organisatie', aldus Darmanin. Ze gebruiken onder meer versleutelde telefoons om de politie te misleiden. In 2021 zouden al 1500 mensensmokkelaars zijn opgepakt in Frankrijk.

Darmanin zei donderdagochtend dat buurlanden van Frankrijk te weinig doen om mensensmokkel te voorkomen. Zo moeten de Britten volgens de minister regels rond zwartwerken strenger maken om illegale migratie tegen te gaan. Darmanin vraagt ook België en Duitsland om meer te doen om Frankrijk te helpen bij het tegengaan van illegale migratie.

Het Verenigd Koninkrijk heeft Frankrijk voorgesteld om gezamenlijk te gaan patrouilleren in het Kanaal, om te voorkomen dat mensen de oversteek proberen te maken. De twee landen hebben donderdag een overleg.

Frankrijk houdt donderdag een crisisbijeenkomst om het probleem van mensen die illegaal de oversteek naar Engeland willen maken aan te pakken. Het probleem is sinds 2018 steeds groter geworden en het drama woensdag was het dodelijkste sinds mensen illegaal het Kanaal oversteken in kleine bootjes.

