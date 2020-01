Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben het brexitakkoord met het Verenigd Koninkrijk officieel ondertekend. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor het Europees Parlement, dat het akkoord volgende week woensdag moet ratificeren.

De Europese en Britse onderhandelaars kwamen afgelopen najaar al tot een akkoord over de modaliteiten van de brexit, maar de tekst moest eerst nog een hele weg afleggen aan de overkant van het Kanaal. Premier Boris Johnson kreeg zijn deal in eerste instantie niet door het Britse parlement, maar na de vervroegde verkiezingen van midden december had zijn Conservatieve partij na twee jaar opnieuw een meerderheid in het Lagerhuis, wat de zaken aanzienlijk vergemakkelijkte. Afgelopen woensdag keurde het Britse parlement het akkoord definitief goed.

Donderdag gaf de Commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement al groen licht. De plenaire vergadering buigt zich volgende week woensdag over het akkoord, maar dat lijkt nu slechts nog een formaliteit. Niets lijkt met andere woorden nog het Britse vertrek uit de Europese Unie op 31 januari in de weg te staan.

Het vuistdikke akkoord omvat onder meer een oplossing voor de veelbesproken Ierse grens. Die blijft open, zonder dat de Europese eenheidsmarkt in het gedrang komt. Noord-Ierland zal daarvoor de regels voor goederen blijven afstemmen op die van de Europese markt. Alle controles op goederen zullen plaatsvinden op de plaatsen van aankomst in Noord-Ierland, en dus niet op de grens, en de Britse autoriteiten zullen daarvoor de Europese douanecode moeten toepassen en Europese douanetarieven heffen op goederen die mogelijk naar EU-lidstaat Ierland worden doorgevoerd.

Daarnaast behandelt het akkoord onder meer de afspraken over de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa, de toezegging van de Britten dat ze hun financiële engagementen nakomen én een overgangsperiode tot eind 2020. Dat geeft Brussel en Londen vanaf 31 januari amper elf maanden de tijd om de toekomstige relatie uit te diepen.

'De zaken zullen ongetwijfeld veranderen, maar onze vriendschap zal blijven', reageert Europees Raadsvoorzitter Charles Michel op Twitter. 'We beginnen een nieuw hoofdstuk als partners en bondgenoten. Ik kijk er naar uit samen dit nieuwe hoofdstuk te schrijven.'

