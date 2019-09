Ondanks de recente voorstellen uit Londen is er nog geen basis voor een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier maandag gezegd na afloop van een onderhoud met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

'Op basis van het huidige Britse standpunt is het moeilijk te zien hoe we kunnen komen tot juridisch operationele oplossingen die tegemoet komen aan alle doelstellingen van de backstop', zo verklaarde Barnier in Berlijn. Ook Maas ziet naar eigen zeggen geen rechtszekere en werkbare oplossingen in de Britse documenten. Vorige week had de Britse premier Boris Johnson de Europese onderhandelaars voor het eerst documenten gepresenteerd die aangeven hoe hij het echtscheidingsakkoord wil aanpassen.

Daarbij gaat het vooral om de Ierse backstop, de oplossing die moet garanderen dat de brexit niet leidt tot de herinvoering van fysieke controles op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel is van het VK. Johnson wil niet weten van de backstop die de Europeanen hadden afgesproken met zijn voorgangster Theresa May, omdat die regeling het VK voor onbepaalde tijd dreigt vast te ketenen aan de Europese douane-unie. De Europeanen staan open voor alternatieve oplossingen, maar 'de bal ligt in het Britse kamp', herhaalde Barnier.

Volgens Barnier lijkt het er wel op dat de regering van Johnson erkent dat er op één of andere manier controles moeten kunnen plaatsvinden om de Europese eenheidsmarkt te beschermen. 'Maar voor het ogenblik zijn de voorstellen zeer gedeeltelijk', stelde de Fransman vast. Johnson hoopt tegen de Europese top van 17 en 18 oktober een akkoord te bereiken over een echtscheidingsakkoord. Maar ook zonder deal wil hij zijn land op 31 oktober uit de EU halen.