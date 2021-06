De Beierse minister van Binnenlandse Zaken heeft zondag gezegd dat de dader van de steekpartij in Würzburg mogelijk een islamitisch motief had.

'Er is veel dat suggereert dat het effectief om een door islamisten gemotiveerde daad zou kunnen gaan', aldus Joachim Herrmann.

Toen de woning van de 24-jarige verdachte Somalische man doorzocht werd, trof de politie een aantal zaken aan die kunnen wijzen op islamitisch propagandamateriaal. De verdachte zelf zou ook gesproken hebben over 'zijn bijdrage aan de jihad', aldus de minister. Verder onderzoek loopt nog, onder meer twee mobiele telefoons worden nog uitgelezen.

De verdachte, die legaal in Duitsland was, zit intussen in de gevangenis van Würzburg en wordt beschuldigd van drievoudige moord en poging tot moord. Volgens zijn advocaat heeft hij momenteel 'duidelijk psychische nood' nu hij in hechtenis zit en kan hij mogelijk aan zelfbeschadiging doen.

De 24-jarige verdachte stak vrijdag met een mondmasker op in de binnenstad van de Zuid-Duitse stad meerdere mensen neer. Het gaat vooral om vrouwelijke slachtoffers. Drie personen kwamen om het leven, minstens zes andere mensen liepen zware verwondingen op.

