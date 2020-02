Het is 'onvergeeflijk' dat de minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen zich heeft laten verkiezen met stemmen van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die momenteel een bezoek brengt aan Zuid-Afrika, donderdag verklaard. Merkel zegt dat het resultaat van de stemming ongedaan moet worden gemaakt, maar Kemmerich lijkt niet van plan om zijn functie weer beschikbaar te stellen.

Thomas Kemmerich van de liberale partij FDP werd woensdag verrassend verkozen tot minister-president van de deelstaat Thüringen. Zijn aanduiding doet heel wat stof opwaaien, omdat hij de eerste regeringsleider in Duitsland is die zich laat verkiezen met stemmen van de extreemrechtse AfD. Ook verschillende CDU-verkozenen hebben hem gesteund. 'Het was een slechte dag voor de democratie. Het was een dag waarop gebroken werd met de waarden en overtuigingen van de CDU', zo reageert Merkel vanuit Pretoria. De bondskanselier wilde verder geen commentaar geven op de gevolgen voor haar regering.

Zaterdag komen de leiders van de coalitiepartijen samen om de situatie in Thüringen te bespreken. De manier waarop Kemmerich verkozen werd, leidt intussen ook tot onrust bij joodse organisaties. Reinhard Schramm, hoofd van de Joodse Gemeenschap van Thüringen, beschrijft de omstreden stemming als 'een bevestiging van onze ergste angsten'. Ondanks de controverse, benadrukt Kemmerich donderdag in een gesprek met de zender ARD dat hij van plan is een nieuwe regering samen te stellen.

Hij hoopt dat 'de democratische partijen, de democratische parlementsleden' werk zullen maken van een kalmering van de situatie. 'Nieuwe verkiezingen zullen in deze omstandigheden alleen maar de extremen versterken. Dat kan niet zijn wat de democraten willen', zegt Kemmerich. FDP, de partij van de nieuwe minister-president, had in oktober 2019 bij de deelstaatverkiezingen maar net de kiesdrempel van 5 procent gehaald. Die Linke won die stembusgang met 31 procent van de stemmen, AfD werd de tweede sterkste fractie.

