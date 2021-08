Duitsland schat dat er nog 10.000 tot 40.000 mensen in Afghanistan zijn die recht hebben op een Duitse verblijfsvergunning, meldt bondskanselier Angela Merkel.

Deze Afghanen werkten voor het Duitse leger en ontwikkelingsorganisaties. Zij hebben volgens de bewindsvrouw recht om naar Duitsland te komen, mits ze zich bedreigd voelen onder het nieuwe talibanregime.

Voorts acht Merkel de luchthaven van Kaboel, die na de Amerikaanse aftocht onder controle van de taliban is, van 'essentieel belang' is voor Afghanistan en de medische plus humanitaire hulp aan het land.

Amerikaanse leidinggevenden hebben gezegd dat die luchthaven in slechte staat is, de essentiële basisinfrastructuur is beschadigd of vernietigd. Merkel zei dat Duitsland technische assistentie wil bieden om de luchthaven open te houden. De taliban hebben verzekerd dat zij het civiele gedeelte open willen houden. Maar zonder echte veiligheidsgaranties zullen de luchtvaartmaatschappijen nog niet naar Kaboel terugkeren.

