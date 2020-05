Russische hackers hebben geprobeerd de Duitse kanselarij aan te vallen. Dat stelt dinsdag bondskanselier Angela Merkel, die bewijzen zegt te hebben.

'Ik kan zeggen dat het me pijn doet. Ik probeer elke dag te werken aan betere relaties met Rusland, terwijl er tastbare bewijzen zijn dat Russische strijdkrachten dit doen (de kanselarij aanvallen, nvdr.)', verklaarde Merkel in de Bondsdag.

De bondskanselier verwees naar een cyberaanval uit 2015 die gericht was op het parlement en op haar diensten. Die was het werk van de Russische inlichtingendienst GROe. De hackers hadden volgens Duitse media persoonlijke gegevens van Merkel verkregen.

'We blijven ons recht behouden om maatregelen te nemen, ook tegen Rusland', zei Merkel nog in de Bondsdag. Ze spreekt over een 'schandalige' daad. 'Het is een hele strategie die Rusland toepast', waaronder 'verdraaiing van de feiten'. In deze context 'is het natuurlijk niet gemakkelijk' om te blijven proberen een betere relatie met Moskou op te bouwen, voegde de bewindsvrouw eraan toe.

Merkel haalde ook de moord aan op een Georgiër van Tsjetsjeense afkomst in Berlijn in 2019. Volgens verschillende onderzoeksmedia zijn de Russische diensten daarbij betrokken.

Die zaak veroorzaakte een diplomatieke rel tussen Duitsland en Rusland. Zo moesten twee medewerkers van de Russische ambassade op 4 december vorig jaar het Duitse grondgebied verlaten omdat ze volgens de Duitse regering niet meewerkten aan het onderzoek.

De vermoedelijke moordenaar werd na het misdrijf opgepakt maar volgens Merkel worden nog medeplichtigen gezocht.

Angela Merkel op 13 mei 2020. © Getty Images

