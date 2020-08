De meeste Europeanen zien de klimaatverandering als het grootste probleem waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd, blijkt uit een bevraging van de Zweedse energiegigant Vattenfall.

Volgens de resultaten van de poll vinden Europeanen de klimaatverandering een grotere bedreiging dan de coronacrisis, ondanks dat ze ook vaak melding maken van een toenemende bezorgdheid over de dreiging van epidemieën.

De bevraging werd eind juni gehouden bij 7300 volwassenen in zeven Europese landen: Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In december 2019 werd een bijna identiek onderzoek gedaan bij evenveel respondenten, wat het volgens het bedrijf mogelijk maakt om goed te begrijpen hoe de coronaviruspandemie de perceptie van mensen over mondiale risico's de afgelopen zes maanden heeft beïnvloed.

Klimaat voornaamste zorg

Enkel de Britten hebben epidemieën verheven van het minst urgente probleem (geselecteerd door 5 procent van de respondenten in de eerste enquête) tot het meest urgente (28 procent), wat erop wijst dat de aanwezigheid van covid-19 de dreiging van de klimaatverandering heeft ingehaald. Het klimaat werd in december 2019 nog door 34 procent van de Britten als zeer bedreigend ervaren. Dat was zes maanden later gedaald naar 18 procent.

In elk ander onderzocht land bleef de klimaatverandering echter bovenaan de lijst met voornaamste bezorgheden staan. Andere kwesties die door de respondenten werden genoemd, zijn armoede, recessie en gebrek aan voedsel en water.

Epidemieën op tweede plaats

De bezorgdheid over epidemieën nam in bijna alle zeven landen de laatste zes maanden sterk toe, maar gemiddeld genomen werd de klimaatverandering met 28 procent gerangschikt als de grootste zorg (tegenover 32 procent in december vorig jaar). Epidemieën kwamen op een goede tweede plaats, met 20 procent, vergeleken met slechts 6 procent vorig jaar. Oorlog en conflict volgen op de derde plaats met 14 procent (23 procent in 2019).

Volgens Magnus Hall, de ceo van Vattenfall, tonen de resultaten aan dat de dreiging van de klimaatverandering nog steeds bovenaan de agenda staat voor de meeste Europeanen, wat zijn bedrijf aanmoedigt om zich te concentreren op schone energie.

'et is duidelijk dat onze emoties ten aanzien van de klimaatverandering onveranderd blijven, zelfs in de nasleep van een wereldwijde gezondheidscrisis',zegt hij.

