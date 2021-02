Europees commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis kwam woensdag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken het handelsakkoord verdedigen dat de EU met de Mercosur-landen heeft afgesloten, maar stootte op een kritisch parlement.

Zowel bij de meerderheid als bij de oppositie roept het akkoord heel wat vragen en zelfs tegenkantingen op. De Europese Unie en de landen van de Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) sloten in 2019 een politiek akkoord over een handelsverdrag. Dat moet nu nog worden goedgekeurd. 'Dit akkoord is van cruciaal belang voor de wederzijdse handel en investeringen', zei Dombrovskis woensdag. Hij wees erop dat de meeste douanerechten op de uitvoer van EU-producten zal worden beperkt. 'Het is niet onbelangrijk dat de Europese Unie het eerste blok is dat zich met de Mercosur engageert, want als wij het niet doen, doen anderen het en zij zullen zeker andere klemtonen leggen, die ons niet zullen bevallen.'

De Kamerleden reageerden niet enthousiast op de uitleg van Dombrovskis. 'Het akkoord jaagt veel EU-burgers schrik aan', zei Malik Ben Achour (PS). 'Wereldwijd zullen prijzen onder druk komen, de sociale en milieurechten dreigen geschaad te worden en de impact van pesticiden en antibiotica doet zorgen rijzen om de volksgezondheid.'

Ook Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) had vragen bij voorspelde negatieve gevolgen voor de kleinschalige, familiale landbouw - 'zowel hier in Europa als in het Amazonegebied'. Erik Gilissen (Vlaams Belang) maakt zich zorgen om het gelijk speelveld voor landbouwers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, terwijl Steven De Vuyst (PVDA) Dombrovskis de retorische vraag stelde of de EU het akkoord niet moet gaan heronderhandelen als het zijn eigen normen en waarden wil respecteren.

In naam van CD&V zei Els Van Hoof het handelsakkoord te steunen 'omdat het uitzicht biedt op meer jobs'. Maar de Vlaamse christendemocraten steunen wel het Franse voorstel om aan het akkoord een verklaring te hechten met duidelijk afspraken die grootschalige ontbossing, aantasting van de arbeidsrechten en de 'marginalisering' van de familiale landbouw moet tegengaan. Vicky Reynaert (sp.a) wil dan weer niet dat er een interpretatieve verklaring aan de tekst wordt toegevoegd, maar hamert op een protocol dat afspraken rond duurzame ontwikkeling afdwingbaar maakt.

Nieuws had Dombrovskis de Kamerleden niet te vertellen. Of het moest zijn dat de Europese Commissie nog niet beslist heeft hoe ze de ratificatie van het akkoord wil aanpakken. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) had hem namelijk gevraagd of de tekst zou opgesplitst worden. Vicky Reynaert waarschuwde alvast dat voor de sp.a niet met een apart luik mag worden gewerkt dat enkel de zuivere handelsafspraken bevat en niet door de nationale parlementen zou moeten worden goedgekeurd. 'Voor ons is dit een package deal', zei ze.

