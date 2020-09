Bij protest tegen de eedaflegging van de omstreden president Aleksandr Loekasjenko zijn woensdag in Wit-Rusland 259 mensen opgepakt. Dit heeft het mensenrechtencentrum Wesna (Spring96) donderdag in Minsk bekendgemaakt.

Niet alleen in de hoofdstad, maar ook in Grodno, Gomel, Borissov en andere steden zijn demonstranten in de cel beland.

Duizenden mensen waren woensdagavond op straat gekomen om te protesteren tegen het feit dat Loekasjenko aan een zesde ambtstermijn was begonnen. De eedaflegging is onaangekondigd in het geheim verlopen.

Niet alleen in de hoofdstad, maar ook in Grodno, Gomel, Borissov en andere steden zijn demonstranten in de cel beland. Duizenden mensen waren woensdagavond op straat gekomen om te protesteren tegen het feit dat Loekasjenko aan een zesde ambtstermijn was begonnen. De eedaflegging is onaangekondigd in het geheim verlopen.