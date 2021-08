Op de luchtmachtbasis Ramstein in het Duitse Rijnland-Palts zijn meer dan 18.700 geëvacueerden uit Afghanistan geland. Dat deelde de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis buiten Amerika vrijdag mee.

Ramstein bij Kaiserslautern is sinds afgelopen vrijdag (20 augustus) een Amerikaans knooppunt voor vluchtelingen uit Afghanistan.

Een woordvoerster van de basis meldde dat ongeveer 76 vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht op de luchtmachtbasis zijn aangekomen. Ruim 4.100 geëvacueerden reisden met zo'n 18 vluchten door naar de VS.

De vluchten gaan naar verwachting het hele weekend door.

Voormalige Amerikaanse lokale medewerkers in Afghanistan en hun families, die hun thuisland verlaten uit angst voor de taliban, worden in eerste instantie ondergebracht in tenten en vliegtuighangars op de luchtmachtbasis. Ze worden geregistreerd en zo nodig medisch behandeld. Ook de Amerikaanse militaire faciliteit Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern herbergt tijdelijk mensen uit Afghanistan.

