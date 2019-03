Mayhem in Londen: wat betekent de nieuwe zet van het Britse parlement voor de brexit?

Het parlement heeft het laken over de voortgang van het brexitdossier danig naar zich toegetrokken. Daardoor kan Westminster zich aanstaande woensdag buigen over alternatieve pistes om twee weken voor de deadline alsnog een harde brexit zonder akkoord te vermijden. Een clash tussen het parlement en de regering lijkt onvermijdelijk.

Na een urenlang debat - waarin Brits premier Theresa May voor de zoveelste maal niet kon uitleggen wat haar plan-B is - stemde Westminster ervoor om de regie van de brexit in eigen handen te nemen. Het initiatief voor dit manoeuvre kwam nota bene van het conservatieve parlementslid Oliver Letwin, die meent dat de Britse regering niet meer in staat is om de totale impasse in de Britse partijpolitiek te doorbreken.

...