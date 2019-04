May vraagt EU nieuw uitstel voor brexit en reikt Labour de hand

De Britse premier Theresa May sluit een brexit zonder akkoord uit en gaat de Europese Unie om nieuw uitstel vragen om uit de impasse in het Brits parlement te raken. Ze nodigt oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour uit om samen een alternatief plan van aanpak te zoeken.

Dat heeft ze aangekondigd na een ministerraad die de hele dag geduurd heeft.

Ze zei het niet met zoveel woorden, maar onvermijdelijk zou dit tot een meer 'zachte' brexit leiden dan de brexit die May tot nu toe verdedigde. Zo sloot ze een Brits-Europese douane-unie steeds uit, terwijl dit net het fundament van Corbyns brexitvoorstel is.

22 mei

Meteen zei in een verklaring omstreeks 19 uur in Downing Street 10 dat ze een 'no deal'-brexit wil uitsluiten. Met de Europese leiders kwam ze vorige maand overeen dat ze een uitstel van de brexit tot 22 mei kan krijgen, maar dan wel op voorwaarde dat het akkoord dat May met de EU sloot tegen ten laatste 12 april goedgekeurd raakte. May geeft nu toe dat dat niet gelukt is en dat dat betekent dat er verder uitstel nodig is.

Als er effectief geen brexit zonder akkoord komt, dan betekent dit dat het Verenigd Koninkrijk ook na 12 april nog lid van de Europese Unie blijft.

May wil een nieuw uitstel wel 'zo kort mogelijk' houden, ze hoopt het hele proces tegen 22 mei achter de rug te hebben. Op die manier zouden de Britten de EU verlaten hebben wanneer een dag later, op 23 mei, de Europese verkiezingen van start gaan.

Parlement

Als May en Corbyn het niet eens raken, wil ze het parlement verschillende opties voorleggen om de brexit alsnog te realiseren. Opvallend is dat May eraan toevoegde dat haar regering bereid is de beslissing van het parlement te volgen. Ze laat in die zin de parlementsleden dus het voortouw nemen.

Tegen de Europese top van volgende week woensdag 10 april moet duidelijk zijn welk plan May aan de Europese leiders kan voorleggen om nieuw uitstel te krijgen.

Het is nu uitkijken naar de reactie van Corbyn en van de Europese leiders. Dat May aanstuurt op een zachtere brexit kan gevolgen hebben voor de samenhang van haar regering en van haar partij.