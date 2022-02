De Italiaan Sergio Mattarella heeft donderdag in Rome de eed afgelegd als president. De tachtigjarige politicus begint aan zijn tweede ambtstermijn.

De Italiaanse parlementsleden en regionale vertegenwoordigers hadden Mattarella zaterdag herverkozen voor een nieuwe ambtstermijn van zeven jaar. Hij kreeg in de achtste stemronde een ruime meerderheid van 759 van de 1.009 mogelijke stemmen.

De Siciliaan was aanvankelijk geen kandidaat voor het presidentschap. Maar omdat de aanduiding van een opvolger erg moeilijke verliep, hadden zowel linkse als rechtse partijen hem gevraagd om toch voor een nieuw mandaat te gaan.

De president heeft in Italië hoofdzakelijk een ceremoniële rol. Maar hij kan bijvoorbeeld wel beslissen om het parlement te laten ontbinden, of ingrijpen bij de regeringsvorming.

